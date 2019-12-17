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Başkan Erdoğan, 'de Başbakanı Khan ile görüştü

Başkan Erdoğan, Cenevre'de Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

17.12.2019, 15:18

'nin kentinde bulunan Başkan , temasları kapsamında Imran Khan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nun ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) binasında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli öğle yemeğine katılacak.

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