İçişleri Bakanlığından, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında Kosova uyruklu 2 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Kosova uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
AA
İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.