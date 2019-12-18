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Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü

Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü

18.12.2019, 13:08

Başkan , Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Malezya'ya da Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti.

BAŞKAN KUALA LUMPUR'DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Kuala Lumpur'a geldi. Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.

MALEZYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Malezya ziyareti kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldikten sonra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile de bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de PKR Genel Başkanı Enver İbrahim'i kabul edecek.

Başkan Erdoğan’a Malezya’da coşkulu karşılama

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