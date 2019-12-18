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ve Müzesi’ne ziyaret

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi’ne ziyaret
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Başkan Erdoğan'ın İsviçre ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Cenevre BM Milletler Sarayı'ndaki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Müzesi'ni gezdi. Sergide yer alan Cumhurbaşkanlığı, AFAD ve Türk Kızılayı stantlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Erdoğan, müzenin şeref defterini de imzaladı. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu Avrupa Bölgesi'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık eşlik etti.
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