‘Yeni parti ihtiyaç değil ucuz bir sipariştir’

MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni parti tartışmalarına yönelik "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" dedi. Gündemdeki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada son yıllarda yaşananların yeni dayatmalar, vahim planların işareti olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: Yüreğinde vatan sevgisi, gönlünde millet sevdası, kalbinin burçlarında ay yıldızlı bayrak olan hiçbir aziz millet evladının sessiz kalamayacağı ağır bir tahrik süreci gündemdedir. İç ve dış gelişmelerin seyrine bakıldığında, Türk milletinin direncinin sınavdan geçtiği görülecektir.



UMUT OLMALARI HAYAL

Milletimizin hiçbir derdiyle dertlenmeyen, ekonomik sorunlardan siyasal önerilere kadar yeni hiçbir şey söyleyemeyen odakların mezkur iki amaçta birleşmeleri son derece manidardır. Siyasetin defolu yüzleri kabus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak vardır ne de hadleri olacaktır. Küresel muhasım odakların uzaktan kumandasıyla Türkiye'nin istikbaline pusu kuran siyasi gecekondu sahiplerinin devşirilmiş iradeleriyle umut olmaları hezeyan ötesi bir hayaldir. Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir.