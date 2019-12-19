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Başkan Erdoğan, Ruhani ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi

19.12.2019, 10:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019,10:50

Başkan Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu 'da, ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Zirvesi'nin yapıldığı Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'a yemekte eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesinde, Malezya Kralı Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.

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