Koza-İpek davası karar aşamasında

FETÖ çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de arasında bulunduğu 20 kişinin yargılandığı dava, sanıkların son sözlerinin alınması için 9 Ocak 2020'ye ertelendi.

Fetullahçı Terör Örgütü çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 kişinin yargılandığı davanın sonuna gelindi. 9 Ocak'ta yapılacak duruşmada karar çıkması bekleniyor. FETÖ çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in de aralarında olduğu 20 sanıklı davada sanıklara "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanıyorlar.