“BM’deki sistem artık ömrünü tamamlamıştır”

Malezya’da düzenlenen zirvede konuşan Başkan Erdoğan, İslam ülkelerine birlik çağrısı yaparken Birleşmiş Milletler’i de eleştirdi. Erdoğan, “1,7 milyar nüfuslu İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır” dedi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da önemli İslam ülkelerini buluşturan Kuala Lumpur Zirvesi başladı. Açılış oturumunda konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlere Türkiye'deki 82 milyon kardeşinizin her birinin selam ve sevgilerini getirdim" dedi. Bu yıl ilk kez liderler düzeyinde yapılan zirve vesilesiyle bir arada olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Başkan Erdoğan, "İslam düşmanlığından teröre, tefrikadan bölgemizi kasıp kavuran iç kavgalara, mezhep ve etnik temelli çatışmalara kadar birçok meselemizi özgürce konuşma fırsatı bulacağız" açıklamasını yaptı.



İNSAN MERKEZLİ ANLAYIŞ

Zirveye Birleşmiş Milletler öncülüğünde ilk kez düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'ndan geldiğini anımsatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cenevre'deki toplantıda hem Suriye'de hem de bölgemizde yaşanan insani dramlara dikkat çektim. Çıkar odaklı bakış açısı yerine insanı ve vicdanı merkeze alan bir anlayışla küresel sorunlara çözüm bulunması gerektiğini ifade ettim. Son yıllarda katıldığımız veya sorumluluk üstlendiğimiz tüm platformlarda insanların ve Müslümanların karşılaştığı sıkıntıları gündeme taşıyoruz" diye konuştu.



YENİ BİR YAPILANMA ŞART

Dünya sisteminin adalet ve hakkaniyet eksenli yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu söylediklerini anımsatan Erdoğan, "2. Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından kendi çıkarlarını korumak gayesi ile kurulan 1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi Daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır. İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır. 3 yıl boyunca yürüttüğümüz İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımız sırasında bu konulara özel önem verdik. Sadece konuşmakla, sadece sorunlarımızı tespitle kalmadık, aldığımız kararların bizzat takibini yaparak fiiliyata geçmesi de sağlandı. İsrail yönetiminin hukuk tanımaz tacizleri karşısında Kudüs'ün ve Filistin'in onurunu korumak için mücadele ettik. Türkistan'dan Arakan'a, Yemen'den Libya'ya, Suriye'ye kadar her türlü hukuksuzluğa tepki gösterdik" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, zirve çerçevesinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısına da katıldı ve soruları yanıtladı.

'SADECE ZEKAT VERSELER FAKİR FUKARA KALMAZ'

Bölgede yaşanan göçmen sorununa değinen Erdoğan, "İslam dünyası, Müslümanlar çok mu fakir? Niçin böyle bir şeyde ellerini uzatmıyorlar? Sadece kalkıp da zekatlarından verseler buralarda fakir fukara, garip gureba kalmaz. Şu anda İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var. Bu sayı daha da artacak. Kimse siz bunun altından nasıl kalktınız diye sormuyor. 40 milyar doların üstünde harcama yaptık. Ne BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden ciddi bir destek var, ne de AB verdiği sözü tutuyor" ifadelerini kullandı.



'LAFLA TERÖRLE MÜCADELE OLMAZ'

Mülteciler için dünyaya güvenli bölge çağrısı yaptığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Güvenli bölge lafta konuşuyorlar ama inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar. Ama silaha deyince silah geliyor. Silahlar kime geliyor? Terör örgütlerine geliyor. Terörizmle mücadeleye gelince diyorlar ki 'terörizmle mücadele ederiz'. Nasıl terörizmle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur. Konuşma fayda vermiyor" dedi.



ARAP LİGİ'Nİ AYET OKUYARAK ELEŞTİRDİ

Arap Ligi'nin toplantısından 'Türkiye ile ilişkilerinizi kesin' çağrısı çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Biz varil bombalarından kaçan Arap kardeşlerimizi aldık. Almayacakmıydık?" dedi. Türkçe meali "Allah'ın ipine sarılın. Tefrikaya düşmeyin" olan Ali İmran Suresi 103. ayetinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Liderler olarak adaletle hükmetmemiz lazım. Ayeti okurken güzel ama icraata gelince bir şey olmayınca o zaman Allah bize nusretini göndermez" diye konuştu.