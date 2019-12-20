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Vakfı’na satıldı

Doğa Koleji İTÜ Vakfı’na satıldı
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Öğretmenlerin uzun süredir maaş alamadığı ve bu yüzden de eğitim öğretimin duraksadığı Doğa Koleji'ndeki kriz çözüme kavuştu. Edinilen bilgiye göre, Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzalar atıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Doğa Koleji'nin satışı ve devir işlemlerini Bakanlık olarak yakından takip ettiklerini bildirmişti. Bunun hemen ardından ise, İTÜ Vakfı tarafından, yürütülen müzakereler hakkında açıklama paylaşılmıştı.
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