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projesinde son söz ’un

Gökdelen projesinde son söz Estetik Kurul’un
Giriş Tarihi: 20.12.2019
İzmir'in Konak ilçesindeki Pasaport mevkisinde, bir şirketin gökdelen inşa etmek için eski tütün depolarının yıkımına başlaması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışmalar üzerine Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi, Estetik Kurul oluşturulması yönünde karar aldı.

EMSALİ GEÇMEMELİ
Meslek odaları ile, ilgili belediyelerden 5 kişinin bulunacağı Kurul, gökdelen projesine dair karar alacak. Öte yandan yıkım çalışmalarının durdurulması için firmayı uyardıklarını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, inşaat ruhsatını iptal edeceklerini de açıkladı. Batur, "Kurul, buraya dair bir karar alacak. Firma eğer projeyi yapmak istiyorsa, Estetik Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda yapabilir. Ama inşaatın oradaki emsali geçmemesi lazım" dedi.
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