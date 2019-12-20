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’ heyecanı başlıyor

‘Lezzetli Kış Şöleni’ heyecanı başlıyor
Giriş Tarihi: 20.12.2019
İzmir'de ilk kez bu yıl gerçekleşecek "Lezzetli Kış Şöleni", Kültürpark'ta kapılarını açıyor. 20- 31
Aralık tarihleri arasında binlerce kişiye ağırlayacak Lezzetli Kış Şöleni, düzenlenecek etkinlikleri ve Onur Konuğu İl Hatay'ın kendine has lezzetleriyle, İzmirlilere dolu dolu bir 12 gün yaşatacak. Gastronomi, hediyelik eşyalar, her kesime hitap edecek eğlenceli etkinliklerin gerçekleşeceği Lezzetli Kış Şöleni'ne girişler ve etkinlikler ücretsiz olacak. Altın ve pırlanta satışının da yapılacağı şölen, Kültürpark Hol 1/A ile Hol 1/B, 2 Nolu Hol ile yan bölümde bulunan otopark alanında gerçekleşecek. Yeni yıl ruhunu Kültürpark'ta yaşatacak Lezzetli Kış Şöleni, 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık kalacak.
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