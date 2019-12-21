Biz de ABD’ye yaptırım uygularız

Başkan Erdoğan, Malezya temaslarının son gününde F-35’ten CHP’ye, yerli otomobilden Ermeni meselesine kadar birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım girişimlerine tepki gösteren Erdoğan, “Bize yaptırım uygulamaya, haklarımıza tecavüz etmeye kalkan olursa buna göz yummaz, biz de yaptırımlarımızı devreye sokarız” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre ve Malezya temaslarını Kuala Lumpur'da yaptığı açıklamalarla değerlendirdi. Malezya'daki zirvede İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu sorunları ele alma fırsatı bulduklarını söyleyen Erdoğan, "İlim, irfan, kültür, sanat ve refahın sembolü olan İslam dünyası bugün neden bu halde? Bu sorunu aşmak için neler yapmalıyız? Bu soruları samimi bir şekilde sormamız gerekiyor. İslam ülkelerinin her alanda büyük potansiyeli var fakat iç çatışmalar, savaşlar, cehalet, kötü yönetim, ekonomik geri kalmışlık ve dış müdahaleler nedeniyle bu potansiyeli hayata geçiremiyoruz. İslam ülkelerinin geri kalması kimsenin faydasına değildir. İslam ülkelerinin de kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor" dedi. Kuala Lumpur Zirvesi'nde liderlerle Libya ve Suriye meselesine ilişkin atılabilecek ortak adımların da değerlendirildiğini söyleyen Erdoğan, "Örneğin Libya ve Suriye şu anda önümüzde. Libya'da biz şu anda nasıl bir rol üstleniyorsak, Suriye'de nasıl bir rol üstlendiysek bundan sonraki süreçte de buna benzer rolleri birlikte üstlenmenin kararlılığını ortaya koyacağız" diye konuştu.



KENDİLERİNE BAKSINLAR

Türkiye'ye yönelik Libya'da Suriye'de ne işleri var eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Koalisyon güçleri adı altında Irak'a girdiler. Suriye'ye girdiler... Yani "Bizim ne işimiz var orada?" diyorlar mı? Aynı şekilde Libya'da Mısır'ın ne işi var? Libya'da Abu Dabi yönetiminin ne işi var? Ve biliyorsunuz Hafter meşru bir siyasetçi değil. Ona meşruiyet kazandırma gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider. Onu yok farz etme gayreti içerisine giriyorlar. Peki bunun içinde kimler var? Mısır var, Abu Dabi var, Fransa var, İtalya var. Şimdi maalesef Rusya'nın da oluşturduğu bir şirket var. Libya'da, Hafter'in paralı askerleri olarak onun yanında görev yapıyorlar. Parasını kimler veriyor malum. Bütün bunlar karşısında bizim seyirci kalmamız doğru değil. Biz elimizden geleni şu ana kadar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.



CESARET EDEMEDİLER

Son dönemde yeniden gündeme gelen Ermeni iddialarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi: "Bu konuda biz çok ciddi bir meydan okuma yaptık. Tabi karşı taraftan dişe dokunur bir cevap gelmedi. Bir müddet bu işler sürdü ve kimse de arşivini açamadı. Olmayan şeyi açamazlar. Bunların Harvard'da sembolik arşivleri var, Fransa'da yine ufak bir arşivleri var. Ermenistan'ın kendisinde bile böyle ciddi bir arşiv söz konusu değil. Biliyorsunuz bizim şu anda Silahlı Kuvvetlerimizin 1 milyonu aşkın belgeye sahip arşivi var. 'Buyurun gelin, inceleyin, çalışın' dedik. Ama onlar 'Gelelim, çalışalım' diyemediler. Çünkü iş oraya kaldığı zaman bunun ne kadar kendi aleyhlerine olacağını biliyorlar.



" CHP'NİN MİLLİYETÇİLİGİ HİKAYEDEN İBARET"

Başkan Erdoğan, CHP'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ülkenin menfaatlerini korumak için Libya ile sağladığı askeri mutabakata karşı çıkmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "CHP'nin 6 okunun içindeki milliyetçiliğe, halkçılığa bakmayın, onların hepsi hikaye. Hiçbir zaman onlar bunun gereğini yerine getirmediler. Bu işler, karikatürize edilmiş olan oklarla olmuyor" dedi.



ELİ KOLU BAĞLI DURMAYIZ

ABD'de senatonun Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren savunma bütçesini onaylamasını eleştiren Erdoğan, "S-400 olsun, F-35'lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akım ile ilgili "buna yaptırım uygularız" diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabi ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz. Hep söylüyorum 'biz kabile devleti değiliz.' Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı uygulamaya sokarız.



2020 SIÇRAMA YILI OLACAK

Konuşmasında 2020 Türkiye ekonomisine yönelik öngörülerini de açıklayan Erdoğan, şöyle konuştu: "2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. Türkiye şu anda faiz ve enflasyondaki toparlanmanın neticelerini almaya başladı. Faiz bu şekilde düşünce yatırımlar da artmaya başladı. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar kredi musluklarını girişimciye açıyorlar. İnşallah 2020 yatırımlarda da Türkiye'nin sıçrama yılı olacak."



Asgari ücretle ilgili de konuşan Erdoğan, "Asgari ücret konusunda inşallah jestimizi yaparız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" dedi.



ANLAŞMALAR İSLAM DÜNYASINA İLHAM OLDU

Başkan Erdoğan'ın Malezya ziyareti, dünyanın en çok takip edilen olaylarının başında geldi. Ziyarette Başkan Erdoğan'ın imzaladığı 17 anlaşma İslam dünyasına da ilham verdi. Teknoloji, bilim, savunma sanayisi ve çalışma alanlarında varılan anlaşmalar, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor. İmzalanan anlaşmalarla iki ülke, İslam dünyasının ortak sorunlarına çözüm bulma konusunda işbirliğini güçlendiriyor. Daha önce İslamofobi ile mücadele etmek üzere Malezya ve Pakistan ile birlikte uluslararası televizyon kanalı kurma kararı alan Türkiye, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya ile "İslamofobi ile Mücadeleye Yönelik İletişim Projesi" mutabakat zaptını imzaladı.