Devlet arazisini ‘2B’ diye sattılar

Yatırım için satın aldıkları arazinin kendilerine orman vasfı yitirmiş arazi gibi gösterilerek 140 bin liraya satıldığını söyleyen Uraz çifti, arazinin devlete ait olduğunu Milli Emlak Dairesi’ne gidince öğrendi. Çift, İrfan Ş. ile Birol A’dan şikayetçi oldu.

zmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Serkan ile Selver Uraz çifti, yatırım için satın aldıkları Yakaköy Mahallesi'ndeki devlete ait arazinin, kendilerine orman vasfını yitirmiş 2B arazisi gibi gösterilip 140 bin liraya satıldığını iddia ederek araziyi işgal eden İrfan Ş. ile işbirliği yaptığı öne sürülen Birol A'dan şikayetçi oldu. Arazinin devlete ait olduğunu Milli Emlak Dairesi'ne gidince öğrendiklerini anlatan Serkan Uraz, "Biz bu tuzağa düştük, başkaları düşmesin" dedi.İki ay önce Bornova'nın kırsal mahallesi Yakaköy'e giden Uraz ailesi, 1 yıldır tanıdıkları kahvaltı salonu işletmecisi Birol A'ya yatırım için arsa aradıklarını söyledi. İddiaya göre Birol A. da kahvaltı salonunun sahibi olan Yakaköy'ün yerlisi İrfan Ş'nin elinde 2 dönüm orman vasfını yitirmiş 2B arazisi olduğunu, noterden satışını verebileceğini söyledi.Uraz ailesi bunun üzerine Birol A. ve İrfan Ş. ile buluşup, 140 bin lira karşılığında 133 ada 61 parselde bulunan 2 dönümlük araziyi muvafakatname ile noterden satın aldı. Bu belge ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Emlak Dairesi'ne giden Uraz ailesi, arsanın devlete ait orman arazisi olduğunu ve satılamayacağını öğrenince şoke oldu.Araziyi işgal eden İrfan Ş. ile görüştüğünde ısrarla kendisine ecrimisil kağıdını gösterip, 2B arazisi olduğunu söylediğini anlatan Serkan Uraz, "140 bin lira parayı denkleştirmek için aracımı kendisine sattım ve üzerine küçük kızım için biriktirdiğimiz altınları, eşimin düğününden kalan takıları verdik. Bizi kandırdığı ortaya çıkınca ödediği parayı geri vermek için süre istedi. Bu paranın ancak 106 bin lirasını geri alabildik. Burada yasal boşluk da var. Otomobil satarken trafik cezanız çıksa noterde satışını yapamıyorsunuz. Madem burası devletin arazisi neden noterde satışı gerçekleşiyor? Bizim düştüğümüz bu tuzağa başkaları düşmesin" diye konuştu.METİN BURMALI