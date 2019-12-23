25 bin sivil daha sınıra göç etti

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 2 günde en az 25 bin sivil evlerini terk ederek Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.