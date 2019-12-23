  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > 25 bin sivil daha sınıra göç etti

25 bin sivil daha sınıra göç etti

25 bin sivil daha sınıra göç etti
Giriş Tarihi: 23.12.2019

'de rejimi güçleri ve 'nın, sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 2 günde en az 25 bin sivil evlerini terk ederek Suriye- sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 2 günde en az 25 bin sivil evlerini terk ederek Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.

KAÇANLARIN SAYISI 205 BİNE YÜKSELDİ

Bölgedeki yoğun saldırılar nedeniyle kasım başından bu yana yaklaşık 205 bin sivilin yerinden edildiği öğrenildi. Saldırılardan kaçan sivillerin büyük kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara ve Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelere sığınıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

25 bin sivil daha sınıra göç etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN