25 bin sivil daha sınıra göç etti

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 2 günde en az 25 bin sivil evlerini terk ederek Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.
Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 2 günde en az 25 bin sivil evlerini terk ederek Suriye- Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti.
KAÇANLARIN SAYISI 205 BİNE YÜKSELDİ
Bölgedeki yoğun saldırılar nedeniyle kasım başından bu yana yaklaşık 205 bin sivilin yerinden edildiği öğrenildi. Saldırılardan kaçan sivillerin büyük kısmı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib'de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara ve Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelere sığınıyor.
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