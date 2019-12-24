Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dış politikaya dair kritik temaslarını sürdürüyor. 3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenen zirvede İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir görüşme yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz dakilalar içerisinden Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.