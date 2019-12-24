‘Bunlara kalsa hiçbir iş yapılmazdı’

Başkan Erdoğan, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi açılışında Kanal İstanbul’a dair tehditler savuran CHP’ye cevap verdi. Projenin hayata geçeceğini söyleyen Erdoğan, “Birileri yaptırmayız diyor, şimdiden müteahhitlere tehditler savuruyor. Ama bu millet size iktidar vermez. Çünkü siz yapılacak her şeyin önüne dikilen anlayışsınız. SİZE KALSA BU PROJELER YAPILMAZDI” dedi

Başkan Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi Açılışı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ne katıldı. Buradaki konuşmasında Kanal İstanbul ile ilgili yapılan eleştirilere sert yanıt veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:



MİLLET SİZE İKTİDAR VERMEZ



Bilim tarihinin bugünkü kaynaklarının büyük ölçüde Avrupa referanslıdır. Bu Oryantalist bakış açısıdır. Avrupalı Bilim adamları da bilir ki, kendileri bu birikimle tanışmamışken İslam şehirlerinde bilim çok ileri gitmiştir. Müslüman alimleri yok saymak kasıtlı değilse, cehaletle izah edilebilir. Fuat Sezgin hocamız İslam medeniyetimizin köklü tarihini ortaya yeniden çıkarmıştır. Üniversiteler yıllarca asıl işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafetleriyle uğraştığı için ilimde ilerleyemiyordu. Denizaltı filomuzun ilkini dün itibariyle denize indirdik. Savunma Sanayii'nde 700 tane projeyi aynı anda devam ettiriyoruz. Cuma günü otomobilimizin tanıtımına katılacağız. Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde tüm zenginlikleri keşfetme içindeyiz. Yanı başımızda Kanal İstanbul Projesi var. Bazıları yaptırmayız. Müteahhitlere sakın ha diyorlar "Biz iktidara gelirsek size para vermeyiz" diyorlar. Sen iktidara gelemezsiniz ki. Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok. Bunlar gezici. Biz ise 1 günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız farkımız bu. Bir İstanbul boğazımız var. Siz Independent olayını unutuyor musunuz. Hepsinden öte Montrö anlaşması Türkiye'ye kazandırmıştır ne kaybettirmiştir. Bunu hiç düşündünüz mü? Bunlara sorsanız Marmaray da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü de, Osmangazi Köprüsü de olmazdı.



KANAL İSTANBUL'UN ÇED RAPORUNA ONAY ÇIKTI



Kanal İstanbul Projesi'nin son şekli verilen ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nca kabul edildi. 10 gün süresince bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde halkın görüşüne sunulacak olan raporda Kanal İstanbul ile ilgili tüm detaylar yer aldı. Bu kapsamda Kanal İstanbul'un yatırım maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanırken, proje yap-işlet-devret modeliyle hayata geçecek.



7 YILDA TAMAMLANACAK



Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran alandan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek ve Sazlıbosna, Dursunköy, Baklalı köylerinden geçerek Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak Kanal İstanbul 45 km uzunluğunda olacak. Derinliği 20,75 metre ve en dar yerinde genişliği 275 metre olacak olan Kanal İstanbul, 7 yılda tamamlanacak. Bu sürenin ilk 2 yılı finansmanın kesinleştirilmesi, arazi çalışmaları, uygulama projelerinin hazırlanması ve mobilizasyon çalışmalarından oluşacak.



100 YIL HİZMET EDECEK



Kanal en az 100 yıl Türkiye'ye hizmet edecek. Proje kapsamında daha önce yapılması öngörülen 3 yapay ada ise mali açıdan etkin görülmemesi ve balık ile kuş göç yollarını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle iptal edildi.



EKREM İMAMOĞLU PROTOKOLDEN ÇEKİLDİ



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Bizden önceki yönetimin imzası bulunan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolün'den çekiliyoruz" dedi.