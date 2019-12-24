Kaşıkçı suikastinde kilit isme ceza yok

Suudi Arabistan'da mahkeme, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ile ilgili davada Suudi Arabistan Başsavcılığı dün katillere verilen cezaları açıkladı.

Suudi Arabistan'da mahkeme, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi ile ilgili davada Suudi Arabistan Başsavcılığı dün katillere verilen cezaları açıkladı. Cinayetle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi. Suikast timinin başındaki Suud el Kahtani başsavcılık tarafından aklanırken, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asir serbest bırakıldı. Öte yandan, Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye de suçlama yöneltilmedi. Üç isim için ise toplam 24 yıl hapis cezasına hükmedildi. Suudi başsavcının açıklamasına göre, suikast ekibinin başındaki Suud el Kahtani soruşturuldu ancak hakkında ceza gerektirecek bir bulguya rastlanmadı. Böylelikle Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak lanse edilen Suud el-Kahtani, Suud Başsavcılığı tarafından aklanmış oldu.



DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ



DIŞIŞLERI Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da mahkeme tarafından açıklanan karar beklentileri karşılamaktan uzaktır" denildi.