PKK’nın patlayıcı sevk ağı çökertildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde yapılan iki ayrı operasyonda, örgütün patlayıcı sevk ağı çökertildi. Operasyonda yakalanarak cezaevine konulan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E'nin, 3 yıl önce İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıları, Karacadağ bölgesinden İstanbul'a götürdükleri belirtildi.

8-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonla çökertilen işbirlikçi ağının, Türkiye'nin değişik yerlerinde düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili bağlantıları da araştırılıyor.