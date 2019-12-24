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’nın sevk ağı çökertildi

PKK’nın patlayıcı sevk ağı çökertildi
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde yapılan iki ayrı operasyonda, örgütün patlayıcı sevk ağı çökertildi. Operasyonda yakalanarak cezaevine konulan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E'nin, 3 yıl önce İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıları, Karacadağ bölgesinden İstanbul'a götürdükleri belirtildi.

8-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonla çökertilen işbirlikçi ağının, Türkiye'nin değişik yerlerinde düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili bağlantıları da araştırılıyor.

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