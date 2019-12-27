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Cumhurbaşkanlığından açıklaması

Cumhurbaşkanlığından Libya açıklaması

27.12.2019, 19:55

İletişim Başkanı : Hükümeti 'nin askeri desteğini talep etti. Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve 'de istikrarlı sağlamaya kararlıyız.

detaylar gelecek...
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