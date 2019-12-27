Cumhurbaşkanlığından Libya açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Libya Hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti. Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarlı sağlamaya kararlıyız.
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27.12.2019, 19:55
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Libya Hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti. Karşılıklı çıkarlarımızı korumaya ve Akdeniz'de istikrarlı sağlamaya kararlıyız.
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