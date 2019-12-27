Hakimler ve Savcılar Kurulu 18 hakim ve savcıyı açığa aldı

Son dakika haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibat iddiaları nedeniyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı.
HSK Genel Kurul'unda bazı hakim savcılar hakkındaki FETÖ irtibatları ele alındı. Haklarında itirafçı ifadesi, Bylock yazışması ve FETÖ ile irtibatları olduğuna dair çeşitli deliller tespit edilen 18 ismin durumu HSK 2. Daire'ye bildirildi. HSK 2. Daire de 18 hâkim ve savcının açığa alınmasına karar verdi.
HAKLARINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK
Bu hakim ve savcılar hakkında adli ve idari soruşturma yürütüleceği öğrenildi.
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