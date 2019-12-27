  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Hakimler ve Savcılar Kurulu 18 hakim ve savcıyı açığa aldı

Hakimler ve 18 hakim ve savcıyı açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 18 hakim ve savcıyı açığa aldı

27.12.2019, 12:53 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019,13:10

Son dakika haberine göre, Hakimler ve , ile iltisak ve irtibat iddiaları nedeniyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı.

HSK Genel Kurul'unda bazı hakim savcılar hakkındaki FETÖ irtibatları ele alındı. Haklarında itirafçı ifadesi, Bylock yazışması ve FETÖ ile irtibatları olduğuna dair çeşitli deliller tespit edilen 18 ismin durumu HSK 2. Daire'ye bildirildi. HSK 2. Daire de 18 hâkim ve savcının açığa alınmasına karar verdi.

HAKLARINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK

Bu hakim ve savcılar hakkında adli ve idari soruşturma yürütüleceği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hakimler ve Savcılar Kurulu 18 hakim ve savcıyı açığa aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN