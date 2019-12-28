Berat Albayrak'tan çarpıcı Teşekkürler Şırnak paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor etiketiyle Şırnak ziyaretini anlatan bir paylaşım yaptı. Bakan Berat Albayrak'ın "Teşekkür Şırnak" paylaşımında ziyaret kapsamında yaşananlar görüntülere yansıdı.
Bakan Albayrak, "Türkiye için Değişim Başlıyor" sloganıyla başlayan il programları kapsamında dün Şırnaklı iş insanları ile bir araya geldi, esnaf ile muhabbet etti, il başkanlığını ziyaret etti. Ziyareti sırasında yoğun ilgiyle karşılayan Bakan Albayrak, Twitter hesabından bir video yayınlayarak Şırnak halkına teşekkürlerini iletti.
Berat Albayrak'tan "Teşekkürler Şırnak" paylaşımı
Bakan Albayrak'ın karşılanması sırasında ise bir pankart dikkatlerde kaçmadı. Türkiye Gençlik Vakfı Şırnak şubesi tarafından hazırlanan pankartta "Gençlerin abisi Hz. Nuh'un şehrine hoş geldiniz." yazıyordu.
TOPLANTILAR YAPTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Türkiye için Değişim Başlıyor" diyerek başlatılan il programları kapsamında dün Şırnaklı iş insanları ile bir araya geldi.
KONUT KREDİSİ MÜJDESİ VERDİ
Şırnak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada ev almayı planlayan vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Bakan Albayrak, "Kamu bankaları sıfır konutta faizi 0,79'a indiriyor. " dedi.
ENFLASYON MESAJI
Bakan Albayrak buradaki Şırnak'taki açıklamasında, "Operasyonlara izin vermedik, zor günler geride kaldı. Enflasyonda yılı yüzde 11'lerle kapatma noktasına geldik." ifadelerini kullandı
Albayrak, "6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük. 2020'de enflasyon daha da düşecek. Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri yüzde 0,99'dan yüzde 0,79'a indirecek. Enflasyon hedefimiz yüzde 8.5 ama bunun da altına ineceğiz." diye konuştu.
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