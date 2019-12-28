  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Kazakistan’da yolcu uçağı düştü: 15 ölü

’da yolcu uçağı düştü: 15 ölü

Kazakistan’da yolcu uçağı düştü: 15 ölü
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Kazakistan'ın Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 15 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Kazakistan Acil Durumlar Komitesi'nin açıklamasında, Bek Air Havayolları'na ait uçağın Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi. Almatı Valiliği, uçakta 8'i çocuk ve 5'i mürettebat 93 kişinin bulunduğunu açıkladı. Sağlık ekipleri, ölü sayısının 15'e çıktığı bilgisini paylaşırken, Almatı Sağlık İdaresi Başkanı Tleuhan Abildayev de 66 kişinin yaralandığını duyurdu. Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kazanın nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu, Sivil Havacılık Komitesi ise yine kaza nedeni açıklanana kadar Fokker 100 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğunu kaydetti. Ülkede ölen vatandaşlar için bir gün yas ilan edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kazakistan’da yolcu uçağı düştü: 15 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN