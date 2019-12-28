Kazakistan’da yolcu uçağı düştü: 15 ölü

Kazakistan'ın Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 15 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Kazakistan Acil Durumlar Komitesi'nin açıklamasında, Bek Air Havayolları'na ait uçağın Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi. Almatı Valiliği, uçakta 8'i çocuk ve 5'i mürettebat 93 kişinin bulunduğunu açıkladı. Sağlık ekipleri, ölü sayısının 15'e çıktığı bilgisini paylaşırken, Almatı Sağlık İdaresi Başkanı Tleuhan Abildayev de 66 kişinin yaralandığını duyurdu. Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kazanın nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu, Sivil Havacılık Komitesi ise yine kaza nedeni açıklanana kadar Fokker 100 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğunu kaydetti. Ülkede ölen vatandaşlar için bir gün yas ilan edildi.