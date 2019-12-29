Ahırda çalıştı diye ailesine iftira attı!

Isparta Yalvaç'ta anne babasının şiddetine maruz kalıp sokağa atıldığı iddia edilen ve kolunda kırık bulunan 12 yaşındaki Polat Ç'nin ahırda çalıştırıldığı için ailesine kızdığı ve yalan söylediği ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan anne-baba serbest bırakılırken, küçük çocuğun kolundaki kırığın ise inek tepmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.