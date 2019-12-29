Isparta Yalvaç'ta anne babasının şiddetine maruz kalıp sokağa atıldığı iddia edilen ve kolunda kırık bulunan 12 yaşındaki Polat Ç'nin ahırda çalıştırıldığı için ailesine kızdığı ve yalan söylediği ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan anne-baba serbest bırakılırken, küçük çocuğun kolundaki kırığın ise inek tepmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.
Ahırda çalıştı diye ailesine iftira attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.