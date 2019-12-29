Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede Suriye, Libya ve bölgesel konular konuşuldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede Suriye, Libya ve bölgesel konular konuşuldu. Ayrıntılar geliyor...
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