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Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü

Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü

29.12.2019, 19:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede Suriye, Libya ve bölgesel konular konuşuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Kritik görüşmede Suriye, Libya ve bölgesel konular konuşuldu. Ayrıntılar geliyor...

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