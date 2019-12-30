Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 27 Aralık Cuma günü tanıtılan yerli otomobil hakkında mesajlar veren Erdoğan, "Devrim otomobilin önünü kestiler ancak devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler." dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bilim insanlarının teşvik edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Türkiye emin adımlarla 2023 hedeflerine yürüyecektir. Bilim insanlarımızın teşvik edilmesi ve gençler için rol model olmaları sağlanacaktır. Bu sene 57 bilim insanımız TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldü. Bu yıl merhum Fuat Sezgin hocamızın adına 5 ödül sahibini bulacak. Çok çarpıcı çalışmalar dikkat çekiyor. TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknolojinin izinde ülkemizin kalkınması için adımlar atılıyor. Dışa bağımlılık azalıyor. Bilim insanlarımıza 1,8 milyar lira destek verdik. Bu desteklerle üniversitelerin hareket alanı genişledi.

"BU TEKNOLOJİLERİ ÜRETEN BİR ÜLKE OLACAĞIZ"

Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız.



YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI



Devrim otomobilin önünü kestiler ancak devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. Milletimiz, Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır, siparişleri almaya başladık. (Türkiye'nin Otomobili) Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir.



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