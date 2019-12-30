Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Stratejik ortaklık ülkelerimiz arasındaki dostluğun, işbirliğinin yansımasıdır. Bu vesile ile Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesinde verdiği desteğe teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlişkilerimizin en önemli unsurlarından biri Moldova'nın kalkınma çabalarına destek vermek ve bir dayanışma içerisinde özellikle Türk yatırımcıların Moldova'daki girişimleri ve yatırımlarıdır. Yatırımcılarımız Moldova'ya henüz kurulma aşamasında güvenmiş ve altyapı çalışmalarını üstlenmiştir. Sorunların çözülmesiyle karşılıklı yatırımların daha da artacağı aşikardır. Son 16 yılda yüzde 850, 2019 yılının ilk 10 ayında ise yüzde 40 oranında artmıştır. Hala 1 milyar dolar hedefimizin gerisindedir.

"FETÖ OKULLARININ MAARİF VAKFI'NA DEVREDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Stratejik ortaklık ülkelerimiz arasındaki dostluğun, işbirliğinin yansımasıdır. Bu vesile ile Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesinde verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Güvenlik alanındaki işbirliğimiz tüm terör örgütleriyle mücadeleyi kapsıyor. Geçtiğimiz hafta ilgili kurumlarımızın çalışmaları sonucu DEAŞ zulmünü yaşayan Moldovalı annenin 2 çocuğuyla birlikte ülkesine kavuşmasını temin ettik. Dostum sayın Dodan'a ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergiledikleri irade için teşekkür ediyorum.

Dodon'un açıklamalarından satır başları:

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hükümeti Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hükümetinin bizim stratejik ortağımız olduğuna inanıyoruz. 20 yıl içerisinde gerekli olan tüm kadroyu, çerçeveyi oluşturmayı başardık. Şu anda 72 anlaşmamız bulunmaktadır. Buna bugün de imzaladığımız 4 anlaşma ekleniyor. Ayrıca geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından sosyal korunma ve güvenliği konusunda önemli bir anlaşmanın onaylandığını belirtmek istiyorum. Tüm alanlarda işbirliğimiz mevcuttur. Sayın Erdoğan'ın belirtmiş olduğu gibi ticaret hacmimizin büyük bir artışı söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ticari ortakları arasında 7. sınada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türk yatırımcılara teşekkür ediyorum.