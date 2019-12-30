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yapacaklar dikkat! ve ödeme süresi yarın sona eriyor

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor

30.12.2019, 17:35

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için ve ödeme süresi yarın sona eriyor. Başvurular askerlik şubeleri ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Haziran ayında yasalaşan yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale geldi. Bedelli askerlik ücreti ise memur maaş katsayısına endekslendi. Adaylar bu yıl için 33 bin 233 lira ödeyecek. Başvuru için son gün 31 Aralık.

ÖDEMELER DEVLET BANKALARINA VE PTT'YE YAPILABİLİYOR

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

ASKERLİK ŞUBELERİ YARIN GECE SAAT 00.00'A KADAR AÇIK

Başvuru ve ödeme süreci tamamlandığında kontenjanı aşan bir talep ortaya çıkarsa, 2020'nin Ocak ayında kura çekilecek. Mart ayından itibaren de adaylar sırayla askere alınmaya başlanacak.

Başvurular için askerlik şubeleri, yılın son günü saat 00.00'a kadar açık kalacak.

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