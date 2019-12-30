Chp İl Başkanı bile partisinden umudu kesti

İzmir CHP'de dün yapılan Buca İlçe Kongresi'nde İl Başkanı Deniz Yücel'in konuşma yaptığı sırada, ilçe başkan adayları Hacer Taş ve Ali Hıdır Uludağ'ın taraftarları arasında merdiven tartışması yaşandı. Tartışma yüzünden konuşmasına 10 dakika ara vermek zorunda kalan Yücel, "Neyin kavgasını ediyorsunuz? Neden anlaşamıyorsunuz anlamıyorum. Biz böyle mi iktidar olacağız?" diyerek partililere tepki gösterdi.

Şirinyer Düğün Salonu'nda yapılan ve mecvut Başkan Kasım Akdağ'ın aday olmadığı kongrede Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İl Başkanı Deniz Yücel ve Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın desteğini alan İl Sekreteri Hacer Taş ile İzmir genelinde muhalif mavi listenin desteklediği Ali Hıdır Uludağ yarıştı.

KONUŞMASI KESİLDİ

Kongrede Deniz Yücel konuşmasına başladığı anlarda, salondaki merdivenlerde Hacer Taş taraftarlarının yer almasına kızan Ali Hıdır Uludağ taraftarları arasında sözlü tartışma çıktı. Yücel konuşmasına ara vermek zorunda kaldı. Milletvekili Kani Beko da konuşması sırasında partilileri "Düzeni bozmak zoruda mısınız?" diyerek uyarmak zorunda kaldı. Salonda sürekli uğultu yapan delege ve üyelere sert çıkan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, "Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Benim gönlümde yatan aslanı Buca Belediye Başkanı ne de Büyükşehir Belediye Başkanı etkileyemez" dedi. CHP İl eski Yöneticisi Orhan Karaoğlu, kürsüde delegelere verilen iş sözlerini eleştirdi. Karaoğlu, "Size Büyükşehir'de, başka belediyede iş sözü verilmiş. Keşke oralarda işe alınsanız ama alınamazsınız bir iş sözüne bunu yapmayın. Adamın karnı açsa siyaset yapamazsın" diye konuştu