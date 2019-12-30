İstek Vakfı'ndan sonra bir istismar skandalı daha! FMV Işık Anaokulu'nda iğrenç olay

Bir taciz skandalı daha patladı. Feyziye Mektepleri Vakfı bünyesindeki Işık Okulları'nın bir şubesinde 4 yaşındaki kız çocuğunun okulda çalışan bir temizlik görevlisi tarafından istismara uğradığı iddia edildi. Avukat Zeynep Serim, okul yönetiminin bağlantıları sayesinde olayın üzerinin örtülmek istendiğini iddia etti.

FMV Işık Anaokulu'nda yaşanan bir cinsel istismar olayının mağduru olan 4 yaşındaki çocuğun ve ailesinin avukatlığını üstlenen Zeynep Serim, okul yönetiminin cinsel istismar olayının üzerini örtmeye çalıştığını anlattı.



Geçtiğimiz günlerde İSTEK Vakfı okulunda bir taciz skandalı patlamış, kamuoyu büyük tepki göstermişti. İstek Vakfı okulunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında görüntülerin mahkemeye gitmemesi ve İstek Vakfı tarafından rezaletin üstünün kapatılmaya çalışılması davanın avukatı Betül Altınsoy'u isyan etmişti. Bir taci skandalı da İstanbul Teşvikiye'de bulunan FMV Işık Anaokulu'nda yaşandı.

FMV Işık Anaokulu'nda 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla görülen davada, sanık daha ilk duruşmada beraat etti. Okul yönetimi skandalın üstünü örtmeye çalıştı. Kız çocuğunun ve ailesinin avukatı Zeynep Serim ise Twitter hesabından skandalı ortaya serdi.







Söz konusu istismar olayının Mayıs 2019'da Teşvikiye FMV Işık Anaokulu'nda yaşandığını aktaran Serim, şunları kaydetti: "4 yaşında küçücük bir kız çocuğu, okuldaki kadın bir temizlik görevlisi tarafından cinsel istismara uğradığını ağlayarak annesine anlatıyor. Çocuğun vücudunda cinsel istismarın yarattığı ekimozlar da belgeleniyor. Psikolog ve jinekolog raporu da istismarı açıkça gösteriyor."



"OKUL YÖNETİMİ KAYITSIZ KALDI"

Aynı okulda cinsel istismara uğrayan başka bir çocuk daha bulunduğunu belirten Avukat Zeynep Serim, müvekkiller ile derhal yasal işlem başlattıklarını ve çocuğun tüm teşhislerde sanığı açıkça tespit ettiğini söyledi.



Okul yönetiminin bu mağduriyete başından beri tamamen kayıtsız kaldığının altını çizen Serim, "Müvekkil, şikâyet toplantısına ilişkin tutanak tutulması talebinde bulunmasına rağmen okul müdürü ve okul yöneticisi tarafından bu talep tüm katılımcıların önünde reddedilmişti." dedi.

"SİZE ÖYLE İFTİRALAR ATAR VE ATTIRIRIZ Kİ…"

Okul yönetimince "İspat edemeyeceğiniz iddialar ile bizim huzurumuzu bozmayın" denildiğini aktaran Serim, yönetimden yapılan açıklamayı şöyle aktardı:





"Size öyle iftiralar atar ve attırırız ki, 130 yıllık bir kurumun ve makam sahibi itibarlı mezunlarının gücünün altında ezilirsiniz. Tacize uğramış çocuk ebeveynleri olarak damgalanmaya hazır mısınız?"



'KARAR, TEMEL PRENSİPLERE AYKIRIDIR'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da davaya itiraz ettiğini kaydeden Serim, dosyanın istinafa gideceğini kaydetti. Mahkemenin tüm bilgi ve belgelere rağmen jet hızıyla beraat kararına da sert tepki gösteren Serim 'Bu karar ceza hukukunun temel prensiplerine de aykırıdır' ifadelerini kullandı.



'MAĞDUR BİR ÖĞRENCİ DAHA VAR'

Serim, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda aynı anaokulunda okuyan bir öğrencinin daha benzer bir istismara uğradığını da kaydetti, vatandaşları olayın takipçisi olmaya davet etti.



Avukat Zeynep Serim'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Merhaba, Ben Av. Zeynep Serim. FMV Işık Anaokulu'nda yaşanan cinsel istismar olayı ile ilgili, kamuoyunu da ilgilendiren önemli davada 4 yaşındaki mağdur ve ailesinin avukatıyım. Size okulun üzerini kapatmaya çalıştığı bu olayı duyurmak istiyorum... Maalesef mağdurun ifadeleri, sanığı açık teşhisi ve istismarı belgeleyen Adli Tıp Çocuk İnceleme Merkezi Raporuna rağmen mahkeme tarafından beraat kararı verildi! Bu davanın takipçisi olmak bir vatandaşlık görevidir... Kimozu belgeleyen Adli Tıp Raporu'na iddianamede de yer veriliyordu.





Bu vahim olay Mayıs 2019 tarihinde,Teşvikiye FMV Işık Anaokulu'nda yaşandı.4 yaşında küçücük bir kız çocuğu,okuldaki kadın bir temizlik görevlisi tarafından cinsel istismara uğradığını ağlayarak annesine anlatıyor.Çocuğun vücudunda istismarın yarattığı ekimozlar da belgeleniyor. Psikolog ve jinekolog raporu da istismarı açıkça gösteriyor. Aynı okulda cinsel istismara uğrayan başka bir çocuk da var ne yazık ki...Takiben müvekkiller ile derhal yasal işlem başlattık. Çocuk tüm teşhislerde sanığı açıkça tespit etti. Şüpheli adli kontrol altına alındı. İddianame ile de kuvvetli suç şüphesi tüm gerçekliğiyle ortaya konmuştu!Okul yönetimi de bu mağduriyete başından beri tamamen kayıtsız kalıyor. Müvekkil, şikayet toplantısına ilişkin tutanak tutulması talebinde bulunmasına rağmen okul müdürü ve okul yöneticisi tarafından bu talep tüm katılımcıların önünde reddedilmişti. Okul şöyle dedi:"ispat edemeyeceğiniz iddialar ile bizim huzurumuzu bozmayın. Size öyle iftiralar atar ve attırırız ki 130 yıllık bir kurumun ve makam sahibi itibarlı mezunlarının gücünün altında ezilirsiniz, tacize uğramış çocuk ebeveynleri olarak damgalanmaya hazır mısınız?" Zira mahkemede de okul avukatı iddialar hayal ürünü diyerek sanığın yanında oldu!







Sanık avukatı da "Oyun oynarken herhangi bir yere çarpmış da olabilir" şeklinde savunma (!) yapıyor. Savcılık çocuğun ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu belirterek sanığın beraatini istiyor. Mahkeme de sanığın beraatine kararı veriyor.





Aile Bakanlığı da dosyaya müdahil oldu ve bizimle birlikte karara itiraz etti. Dosya istinafa gidiyor. @fmvışıkokulları ise üç maymunu oynuyor. Hukuk mücadelemizde desteklerinizi esirgemeyin!



Biz de doğal olarak bu ne acele diyoruz? Jet beraat kararı bu ceza hukukunun temel prensiplerine dahi aykırıdır. Bakınız tüm ara kararlardan dönülmüş.Ancak en önemlisi, acaba @fmvisikokullari yöneticilerinin vicdanları rahat mı? Aile ile iletişime dahi geçilmedi!







Mahkeme, delillerin toplanmasından alelacele vazgeçiyor, "olayı görmediler" diyerek tanıkları dinlemiyor. Okulun avukatı da mahkemede sanık lehine ifade veriyor, olayı "hayal ürünü" olarak nitelendiriyor. Okulun sanığın yanında olması ve sanığı savunması da ayrı bir skandal. Mahkemede çocuk da dinleniyor. Pedagog, bu kadar üst üste aynı sorunun çocuğa sorulmasını yaşadığı travmayı arttıracağı yönünde uyarıda bulunmasına rağmen mahkeme başkanı,olayı çocuğa üç kez soruyor! Çocuk, aradan çok uzun zaman geçmesine rağmen olayı tam üç kez tekrar anlatıyor! 17 Aralık 2019 tarihli duruşma günü..Henüz ilk celse. Mahkemenin önceden toplamaya karar verdiği deliller var, tanıklar var,"tuvalete kimin çıkıp girdiğini gösteren kamera kayıtlarının istenmesi"gibi mahkemenin toplamasını istediğimiz deliller var. Ancak hiçbiri dikkate alınmadı. Okulun deyimiyle, biz hiç bir şeyden "damgalanmaktan" korkmuyoruz. Bu tarz tehditler ile sindirilmemiz mümkün değildir. Asıl utanması gereken FMV Işık Anaokulu'dur. Anlatıyoruz ki başka bir çocuğumuzun daha başına bu vahim olay gelmesin! Eğer son 2 yılın kamera kayıtları tahrip edilmemişse (uzman incelemesi istenecek) sanık tarafından bir çok kez çocukların tuvalete götürüldüğü ispatlanacaktır! Ayni kayıtlarda, MEB Yönetmeliği uyarınca sınıf öğretmenlerinin çocuklara neredeyse asla yardımcı olmak icin tuvalete girmediğini de göreceksiniz! Zira içerde, okul tarafından görevlendirilmiş sanık alt temizliği yapmaktadır! FMV Işık Okul Yönetiminin olay hakkında velilerle ne tür çarpıtma bilgileri kimlerin ağzından paylaştığı da soruşturulmalıdır!"

Cinsel istismar davasında avukatın çığlığı: 5 yaşındaki çocuğun görüntüleri nerede?