Libya tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. CHP ve İYİ Parti'yi Libya tezkeresi konusunda bilgilendirdikten sonra açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya tezkeresinin bugün TBMM'ye gideceğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün gerçekleştirdiği CHP ve İYİ Parti'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Libya'ya asker gönderme tezkeresinin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile TBMM'ye gideceğini söyledi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu 'nun bu açıklamasından kısa bir süre sonra Libya tezkeresinin Meclis'e sunulduğu bilgisi geldi. TBMM Genel Kurulu tezkereyi görüşmek üzere 2 Ocak perşembe günü olağanüstü toplanacak.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Libya tezkeresi açıklaması

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Meral Akşener ile görüştü. Çavuşoğlu iki lidere Libya tezkeresi konusunda bilgilendirmede bulundu.

Akşener ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla tezkerenin gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gideceğini Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik" dedi.

Çavuşoğlu, "Temaslarımız gayet güzel şekilde geçti. Bilgilendirmelerimizi yaptık. Her iki tarafla da görüş alışverişinde bulunduk. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Akşener'e teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz kritik durumlarda siyasileri bilgilendirmektir. Karar siyasi partilerindir. Her partinin görüşü farklı olabilir. Sayın Akşener İYİ Parti'nin bir karar vermediğini kendi aralarında istişare edeceklerini söyledi" diye konuştu.

TEZKEREYE İHTİYACIMIZI ANLATTIK



Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ise "Niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" ifadelerini kullandı.