Başkan Erdoğan: Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında 2019 yılını değerlendirdi. Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, 2020 yılının Türk Milleti ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ederek, “Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Dün Türkiye’yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler; bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor. Hep söylediğim gibi, bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır” dedi.

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, 2020 yılının Türk Milleti ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ederek, "Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Dün Türkiye'yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler; bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor. Hep söylediğim gibi, bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır" dedi.

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihî hadiselere şahitlik edilen 2019 yılını geride bırakarak, çok daha güzel gelişmelerin hep birlikte yaşanacağı yeni bir yıla girileceğini belirterek; 2020 yılının Türkiye, Türk Milleti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz etti.

Her yıl olduğu gibi, 2019 yılını da yurt içi ve yurt dışında oldukça yoğun, önemli, verimli programlar, çalışmalar ve hizmetlerle değerlendirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt içinde 58 ilimize, bazılarına tekrar tekrar gittiğimiz için toplamda 88 ziyaret gerçekleştirdik. Yurt dışında ise ülkemizi temsilen 14 ülkeye 19 ziyaret yaptık. Bunların yanında, Ankara ve İstanbul'da pek çok programa katıldık, pek çok toplantı yaptık, pek çok görüşme gerçekleştirdik. Her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda birer köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri milletimizin istifadesine sunduk" ifadesini kullandı.

"ÜLKEMİZİ, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞTIRMAK İÇİN GECELİ-GÜNDÜZLÜ ÇALIŞIYORUZ"

Ülkeyi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli-gündüzlü çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimleriyle, önümüzdeki beş yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı belirledik. Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böylece Türkiye, 2023 yılı Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş oldu" dedi.

Yeni yapılan ve dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı'nın, Nisan ayı başında tam kapasiteyle hizmete girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 50 milyonuncu yolcusunun töreni yapılan havalimanının her yıl daha da büyüyerek, Türkiye'yi dünyada gururla temsil etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Ramazan'ın manevi ikliminin değerlendirildiği Mayıs ayı sonunda Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayarak, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayında ilk yargı paketinin Meclis'te kabul edilmesiyle, strateji belgesinin somut adımlarının da atılmaya başlandığını belirtti.

Ağustos ayında, Kurban Bayramı öncesinde tüm hatlarıyla hizmete açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ve gerçekleştirdiği görüşmelerle, Türkiye'nin insani duruşunu ve yapıcı politikalarını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiklerini söyledi.

"BARIŞ PINARI HAREKÂTI İLE TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDUK"

"9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekâtı ile terörle mücadele ve ülkemizin güvenliği konusundaki kararlılığımızı fiilen de ortaya koyduk" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına şöyle devam etti: "Bilindiği gibi, 2016 yılı Ağustos ayında Cerablus-El Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Harekâtı'nı, 2018 yılı Ocak ayında ise Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştirmiştik. Böylece 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerden temizlemiş, 370 bin Suriyeli sığınmacının kendi vatanlarına geri dönmesini sağlamıştık. Barış Pınarı Harekâtıyla Resulayn-Telabyad arasındaki 4 bin 300 kilometrekareye yakın bir alanı daha terörden arındırdık."

Kasım ayı sonunda Libya ile imzalanan "Güvenlik ve Askerî İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın Türkiye'ye çok önemli stratejik kazanımlar sağladığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu muhtıralarla, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşma ile başlattığımız süreci, çok daha genişletmiş ve yaygınlaştırmış olduk. Türkiye'yi Akdeniz'den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır. İnşallah Libya'daki meşru Trablus Hükûmeti'ne vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Aralık ayının ilk yarısında kamuoyuyla paylaşılan 100 bin sosyal konut inşası projesinin, 81 ilin tamamında büyük ilgi ve taleple karşılandığını; konut talebi sürdüğü müddetçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler hâlinde devam ettirmeyi planladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılının son günlerinde, 82 milyonun tüm fertlerinin gururla karşıladığına inandığım bir projenin memnuniyetini hep birlikte yaşadık. Milletimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin ilk araçlarının ön gösterimini yaptık. Gebze'de ilk defa kamuoyuyla paylaşılan araçlar, tasarımları ve özellikleriyle ülkemizin doğru yolda ilerlediğinin işaretidir" dedi.

"ÜLKEMİZE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLACAK KANAL İSTANBUL PROJESİ'Nİ DE NETİCEYE ULAŞTIRACAĞIZ"

"Her ne kadar, her şey gibi otomobilin de yerli ve millîsine tahammül gösteremeyenler çeşitli kulplar takmaya çalışsa da, bu projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır" sözleriyle mesajını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının sonunda satışa sunulacak Türkiye'nin Otomobili'ni hep beraber heyecanla bekleyeceklerini kaydetti.

Türkiye'ye stratejik ve ekonomik çok büyük katkıları olacak Kanal İstanbul Projesi'ni de adım adım ilerletecek ve neticeye ulaştıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye, son yedi yıldır terörden ekonomiye her alanda planlı bir kuşatma girişimiyle yüzleşmektedir. Ülkemizin toprak bütünlüğünden milletimizin birliğine, ekonomimizden güvenliğimize kadar birçok boyutu olan saldırıları, hamdolsun, hep birlikte göğüslemeyi başardık. Ne sokakları karıştırmaya çalışanların oyunlarına, ne terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, ne içimizdeki hainlerin sinsi darbe girişimlerine ne de ekonomimize kurulan tuzaklara boyun eğdik."

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ VE DAYANIŞMAMIZDIR"

Gazi Mustafa Kemal'in "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" anlayışıyla, Türkiye ve Türk Milleti'ne yönelen saldırılara karşı tüm cephelerde mücadele yürüttüklerini; Allah'ın yardımı, mazlumların duası ve milletin güçlü desteğiyle, girdikleri her mücadeleden alınlarının akıyla çıktıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla bakıyor. Dün Türkiye'yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle sonlandırdı: "Hep söylediğim gibi, bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır. Bunun için her fırsatta 'bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız' diyoruz. İnşallah 2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız fedakârlıkların, harcadığımız emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır. Bu büyük mücadelede gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."