Başkan Erdoğan Hakkari'deki görevli askerlerin yeni yılını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.
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