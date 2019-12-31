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Hakkari'deki görevli askerlerin yeni yılını kutladı

Başkan Erdoğan Hakkari'deki görevli askerlerin yeni yılını kutladı

01.01.2020, 01:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020,01:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.


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