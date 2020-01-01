Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir." dedi. 'Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var?' diye soranlara sesleniyorum diyen Oktay, "Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir." dedi.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Ekonomide 2019'da dengelenmenin ve disiplinin sağlandığını, 2020'de yeni bir şahlanış dönemine geçileceğini bildirdi.

"BU OYUNLARI BOZMAK ÜZERE ORADAYIZ"

(Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var) diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız.

Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun.

Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk.

ABD'YE F-35 TEPKİSİ

F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?

Türkiye kendi milli uçağını yapacak.

"BUGÜN İTİRAZ EDENLER, YARIN O ARAÇLARA İLK BİNENLER OLACAKTIR"

"(Türkiye'nin Otomobili) Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz. Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır. Devrim araçlarıyla kaçırdığımız bir fırsatı, şimdi elektrikli ve akıllı araçlarla yakalamış durumdayız.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

(Kanal İstanbul) Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek."