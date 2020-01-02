Libya tezkeresi için kritik gün

TBMM, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplanıyor. Tek gündem maddesi ile toplanacak olan mecliste görüşmelere saat 14.00'te başlanacak.

Meclis Genel Kurulu, bugün Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplanacak. Tezkere görüşmelerini Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetecek. Tezkere Genel Kurul'un tek gündem maddesini oluşturacak. Tezkere metninin okunmasının ardından Genel Kurul'da siyasi parti grupları 20'şer dakika söz alacak. Ardından da Libya tezkeresinin oylaması yapılacak.



AK PARTİ VE MHP'DEN DESTEK

Tezkereye, AK Parti ve MHP tam destek veriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Libya'da zalimleri ve emperyalist hedefleri arkasına alarak hem ülke hem de bölge güvenliğini tehlikeye sokan karanlık ve kanlı Hafter'in frenlenmesinin önemli olduğunu vurgulamıştı. Bahçeli, "Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır" diyerek partisinin 'evet' oyu kullanacağını dile getirmişti. Bahçeli, tezkereye ret oyu kullanacak siyasi partiler için de "Fitne kanalı açmakla meşgul olanların bir adım sonrasını görmekten mahrum oldukları açıktır. Libya'ya asker gönderilmesine itiraz edenlerin, halihazırda 12 ülkede onurla görev yapan Mehmetçik'in taşıdığı yüksek sorumluluğu, vatan sevdasını hazmedemedikleri aşikardır. Bunların tek derdi taşeronu oldukları muhasım odaklara şirinlik yapmaktır" ifadelerini kullanmıştı.



AMAÇ TÜRKİYE'NİN MENFAATİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilen tezkerede, "Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, tüm bölgeyi etkileyebilecek, Libya'nın bütünlüğü ve istikrarına yönelik tehditler, DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri, yasa dışı silahlı gruplar ile yasa dışı göç ve insan ticareti ile mücadelede Türkiye'den askeri destek talebinde bulunmuştur. Bu mülahazalar dışında, Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayri meşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkına insani yardım ulaştırmak, Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi için bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKNA TURUNA ÇIKTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ikna turuna çıkmış ve ittifak ortakları olarak tezkereye ret oyu kullanılmasını istemişti. Tezkere görüşmeleri öncesinde ise gerek İyi Parti gerekse de Meclis'te 2 milletvekili bulunan SP'nin tezkereye 'evet' oyu verebilecekleri dile getiriliyor



CHP VE HDP AYNI TARAFTA BULUŞTULAR

Daha önce Suriye'ye asker gönderme tezkeresinde ters düşen CHP ve HDP bu kez birlikte hareket edecek ve tezkereye ret oyu verecek. Tezkere konusundaki kararını daha önce 'olumsuz' olarak açıklayan İyi Parti ise kararını gözden geçiriyor. İyi Parti'nin tavır değişikliğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhalefete yönelik Libya bilgilendirmesi ile HDP ile aynı tarafta yer alma endişesinin etkili olduğu kaydediliyor. Çavuşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek Libya tezkeresine ilişkin bilgi vermişti.

■ EVRİN GÜVENDİK