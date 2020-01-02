Saadet Partisi'nden skandal Libya tezkeresi kararı!

Libya tezkeresinin oylanmasına dakikalar kala Saadet Partisi'nden son dakika açıklaması geldi. Sabah saatlerinde Libya tezkeresini destekleme kararı alan Saadet Partisi, öğlede sonra bir anda karar değiştirdi. Kararı CHP kontenjanından vekil seçilen ve söylemleri ile sürekli FETÖ'ye destek veren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, TBMM kürsüsünden deklare etti. Karaduman, "Kahraman olmak hayaliyle atılacak hiçbir adımın yanında değiliz. Libya'da atılacak adımların vebali iktidarın omuzlarındadır. Bunun ortağı olmayacağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken Saadet Partisi'nden son dakika açıklaması geldi.



Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Kahraman olmak hayaliyle atılacak hiçbir adımın yanında değiliz. Libya'da atılacak adımların vebali iktidarın omuzlarındadır. Bunun ortağı olmayacağız" açıklamasında ifadelerini kullandı.

"EVET" OYU VERME KARARI ALMIŞLARDI

TBMM Libya tezkeresi için olağanüstü toplanmadan önce Saadet Partisi, Libya tezkeresi için 'evet' oyu verme kararı almıştı.

Saadet Partisi, Millet İttifakı ile yaptığı seçim sonuçlarına göre Meclis'te 2 sandalye ile temsil ediliyor.

CİHANGİR İSLAM PARTİSİNİN İLK KARARINI TAKMADI

Her fırsatta FETÖ'cüleri destekleyen açıklamalarda bulunan Saadet Partisi vekili Cihangir İslam, Libya tezkeresi konusunda da yine CHP ve HDP'li vekillerle birlikte hareket etti. İslam, partisi "evet" oyu vereceğini açıklamasına rağmen Twitter hesabından oylamaya katılmama kararı aldığını duyurmuştu.