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Son dakika: , Trump ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

02.01.2020, 18:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020,18:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. ile Trump arasındaki görüşmede, Libya ve Suriye'deki son durum ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurgulayan Erdoğan ve Trump, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

AA

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