Kırmızı kategoride aranan Metin Arslan MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilen Metin Arslan'ın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonu düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan etkisiz hale getirildi.
Metin Arslan'ın terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın dayısının oğlu olduğu belirlendi.
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