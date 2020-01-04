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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

04.01.2020, 19:20

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanların, Irak, İran ve ikili konuları ele aldığı belirtildi.
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