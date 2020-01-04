Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanların, Irak, İran ve ikili konuları ele aldığı belirtildi.
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