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'in babası olmaktan gurur duyuyor

Fethi Sekin'in babası olmaktan gurur duyuyor

04.01.2020, 13:56

Adliyesine üç yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru , kahramanlığıyla babası Mehmet Zeki Sekin'in gurur kaynağı oldu

Adliyesi önünde 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru 'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğluyla gurur duyuyor.

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