Fethi Sekin'in babası olmaktan gurur duyuyor

İzmir Adliyesine üç yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, kahramanlığıyla babası Mehmet Zeki Sekin'in gurur kaynağı oldu

İzmir Adliyesi önünde 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğluyla gurur duyuyor. 'İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi' TIKLAYIN