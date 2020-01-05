Süleymani'nin cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Irak’ta ABD’nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için başkent Bağdat’ta düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Irak'ın Başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenledi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Törende 'ABD'ye ölüm' ve 'İntikam' sloganları atıldı. Törene Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de katıldı. Süleymani ve el-Mühendis, önceki gün Irak'ta ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla öldürülmüştü.



DEAŞ'IN YENİDEN GÜÇLENEBİLECEĞİ UYARISI

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Irak'ta karışıklığın devam etmesi halinde terör örgütü DEAŞ gibi örgütlerin yeniden güçlenebileceği uyarısında bulundu. Irak toprakları üzerinden başka ülkelerin tasfiye hesapları yapması ve buna yönelik adımların kabul edilmediğine yer verilen açıklamada, Irak'ın egemenliğinin ihlal edilmesi sonucu son yıllarda terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli rolü bulunduğu iddia edilen Süleymani ve Mühendis'in öldürüldüğü ifade edildi. "Irak ülkelerin çekişme sahasına dönüşmemelidir" denilen açıklamada, "Tarafları, sorunları diyalog ve barışla çözmeye, Irak'ın egemenliğine saygı duymaya davet ediyoruz. Bu karışıklık ve eylemlerin devam etmesi, Irak ve bölgeyi belirsiz bir geleceğe sürükleyeceği gibi DEAŞ gibi terörist örgütlerin güçlenmesine fırsat verecektir" denildi.



AFGANİSTAN'DAN İRAN VE ABD'YE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürülmesinin bölgede tansiyonun yükselmesine neden olabileceğini söyledi. Başkent Kabil'de katıldığı bir törende konuşan Danış, Süleymani'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda çok başarılı işler yaptığını belirtti. ABD ile İran arasında uluslararası hukuk dışında her türlü şiddetin kullanılması halinde durumun daha da kötüleşeceğine, bölgeyi barış ve istikrardan uzak tutacağına işaret eden Danış, "İran ile ABD'nin yaşanan bu sorunu diyalog yoluyla çözmesini istiyor ve her iki tarafı da sağduyuya çağırıyoruz" dedi.



IRAK ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ:&NBSP;ABD'NİN ÜLKEDEKİ ASKERİ VARLIĞINA SON VERİLEBİLİR

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilmesi kararının alınabileceğini duyurdu. Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e karşı ABD tarafından düzenlenen saldırıyı değerlendirdi. Söz konusu hava saldırısının ABD kuvvetlerinin Irak'ta bulunma şartlarının dışına çıkmak anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, parlamentoda olağanüstü bir oturumda konunun ele alınacağı ve "ABD'nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği" bildirildi.