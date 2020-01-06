CHP’li İnce binemediği aracı satacak

İZMİR Güzelbahçe'de geçtiğimiz günlerde Çamlı Köyü'ndeki 5 arsayı satışa çıkaran CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İnce, yeni bir satış kararı aldı. İnce, 2018'de bir müteahhitten belediyeye hibe aldığı ancak gelen tepkiler nedeniyle kullanamadığı Audi A6 marka lüks makam aracını satma kararı aldı.

İZMİR Güzelbahçe'de geçtiğimiz günlerde Çamlı Köyü'ndeki 5 arsayı satışa çıkaran CHP'li Belediye Başkanı Mustafa İnce, yeni bir satış kararı aldı. İnce, 2018'de bir müteahhitten belediyeye hibe aldığı ancak gelen tepkiler nedeniyle kullanamadığı Audi A6 marka lüks makam aracını satma kararı aldı. İnce, bu araç ile 2 iş makinesini satışı için Meclis'ten yetki istedi. Konu komisyonlara havale edildi. AK Partili meclis üyesi Halil Durankuş, "Bu araç neden bir yıl önce satılmadı da şimdi satılıyor?" çıkışı geldi. Yeni Asır'a konuşan İnce ise, "O aracı hibe aldığımızda bugünkü gibi mali problemimiz yoktu. Kamyon ve çöp arabası da hibe almıştık. Ama bu araç halkın gözünde tepki kaynağı oldu. İhtiyaç fazlasıydı. Bu araç ve 2 iş makinesini satıp yeni bir iş makinesi alacağız, ayrıca işçilerin alacaklarını ödeyeceğiz" dedi.

ERHAN GÜLENÇ