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Özalan’dan ’e ‘Sen kimsin’ çıkışı

Özalan’dan Tunç Soyer’e ‘Sen kimsin’ çıkışı
Giriş Tarihi: 6.1.2020

, atanan Urla’ya meclis içinden yeni başkan seçeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’e sert tepki gösterdi.

ÇİĞLİ ve Aliağa'da parti teşkilatlarıyla bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Urla Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili sözleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

SOYER'İN Urla'ya meclis içinden yeni başkan seçilmesi gerektiği ile ilgili sözlerini eleştiren Özalan, "Soyer her zaman olduğu gibi İzmir ve İzmirlilerin sorununu çözmek yerine boş işlerle uğraşmaya devam ediyor. Öncelikle sen kimsin! Senin ne haddine. Sen kendini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların üzerinde mi görüyorsun?" dedi.
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