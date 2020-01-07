MİT sınır ötesi görevlerin hakkını veriyor

MİT’in yeni binası KALE’nin açılışına katılan Başkan Erdoğan, Suriye krizinin başladığı ilk günden bu yana sahada aktif rol oynayan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sınır ötesi harekatların başarısında büyük katkısı olduğunu söyledi. Erdoğan, “TEŞKİLATIMIZ ŞİMDİ DE LİBYA’DA ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ HAKKIYLA YERİNE GETİRİYOR” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara Etimesgut'taki KALE olarak tabir edilen yeni binasının açılış töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: İnsanların bir arada yaşama, şehirler ve devletler kurma tarihiyle istihbarat tarihi aşağı yukarı aynıdır. Devlet denilen karmaşık mekanizmanın, istihbarat desteği olmadan işlemesi ve ayakta kalması mümkün değildir. Bizim tarihimizde de istihbarata çok önem verilmiştir. Mirasçısı olduğumuz Osmanlı, daha kuruluş yıllarından itibaren güçlü bir istihbarat sistemi tesis etmiştir. Bugünkü MİT'in yaptığı görevleri yürüten bir veya birden fazla yapı daima olagelmiştir. Esasen Osmanlı'nın gerilemeye başlamasında istihbarat zafiyetinin de önemli payı vardır.



DEVLET BEKASI İÇİN GEREKLİ

Geniş bir alanda mücadele yürüten istihbaratçılarımızın gayretleri tarihin satır aralarında kalmış olsa da milletimizin gönlünde farklı bir yere sahiptir. Milli İstihbarat Teşkilatımıza kadar uzanan Cumhuriyetin istihbarat kurumları bu dönemden yadigardır. Her ne kadar çok uzun süre istihbarat teşkilatımız bilinçli olarak zayıf tutulmuşsa da şartlar bu kurumu yeniden güçlendirmemizi gerektirmiştir. Son olarak 2014'te teşkilatımızın kanununu yenileyerek günün beklentilerine uygun hale getirdik. Zaman zaman tartışmaların merkezine yerleştirilse de milletin istihbarat teşkilatına inancı azalmamıştır. Çünkü istihbarat barış dönemlerinde de devletin bekası için vazgeçilmezdir.

MİT'E DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR

Ülkemizin ve dünyanın kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor. İnşallah açılışını yaptığımız yeni hizmet binasıyla teşkilatımızın gücü ve imkanı artmıştır. Dünyanın yeniden yapılandırıldığı günlerden geçiyoruz. Karşı karşıya olduğumuz tehditler artıyor.



"PKK'NIN GÜVENDİĞİ DAĞLARI BAŞINA GEÇİRDİ"

BAŞKAN Erdoğan, "Yeni dönemin tehdidi hiç şüphesiz terördür. Böyle zorlu bir dönemde Milli İstihbarat Teşkilatımız yürüttüğü cansiperane çalışmalarla bize gerçekten çok büyük destek sağlıyor. Teşkilatımız son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik olarak Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarla kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir" dedi.



DİNLEME VE SIZMALARA KARŞI ÖZEL TASARLANDI

5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen MİT'in yeni KALE'sinin etrafında başka bir yapı bulunmuyor. Dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel tasarlanan 'KALE' yaklaşık 3 metre boyunda beton duvar ve dikenli tellerle çevrili.





ANKARA ETİMESGUT'TAKİ MİT'İN YENİ BİNASI KALE DUALARLA AÇILDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Etimesgut'taki yeni hizmet binası "KALE"nin açılış törenine katıldı. Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sol 4), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (sağ 4), Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağda), Adalet Bakanı Abdulhamit Gül (sağ 2), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (solda), Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (sağ 5), Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan (sol 3) da yer aldı.



DEV PROJE YARIN AÇILIYOR

RUSYA'DAN gelen doğalgazı Karadeniz'in altından Türkiye ve Avrupa'ya ulaştıran TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi tamamlandı. 8 Ocak Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan tarihi projenin açılışını Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirecek. Türk-Rus ortaklığıyla hayata geçen ve taşıma kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan projenin açılışında iki ülke liderlerinin bölgesel istikrar ve işbirliği mesajı verecekleri tahmin ediliyor.



BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede başta Libya ve Suriye'deki son durum ile İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. Erdoğan ve Merkel, geçtiğimiz hafta da Libya'daki soruna çözüm bulmak için yürütülen Berlin Süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu.