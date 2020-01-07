Tahran sokaklarında intikam yemini

ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği operasyonda öldürülen General Kasım Süleymani için İran’ın başkenti Tahran’da cenaze töreni düzenlendi. ‘Kahrolsun ABD’ sloganlarının atıldığı törende dini lider Ayetullah Ali Hamaney, gözyaşlarını tutamazken, İranlılar intikam yemini etti

ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'da cuma sabahı drone ile düzenlenen saldırı sonucu öldürülen İran'ın en güçlü ikinci ismi Kasım Süleymani için İran'ın başkenti Tahran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze töreninin ilk durağı Tahran Üniversitesi oldu. Töreni yöneten İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı konuşmada Süleymani için "en ağır şekilde intikam" alınacağını yineledi. Hamaney, Süleymani ile diğer beş kişinin İran bayrağına sarılı cesedinin yanında konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı. Törene Hamaney'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi üst düzey siyasi ve askeri yetkililer katıldı. Üst düzey askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra binlerce İranlı katıldığı tören sonrasında cenazeyi omuzlarında taşıyan kalabalık, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.



MİLYONLAR KATILDI

İran Devlet Televizyonu törene "milyonlarca" kişinin katıldığını bildirdi. Süleymani için ilk tören cumartesi günü öldürüldüğü Irak'ta düzenlenmişti. Bağdat'taki törenin ardından cenaze daha sonra Şiiler için en kutsal yerler kabul edilen Kerbela ve Necef'e götürüldü. Cenaze önceki gün İran'a getirildi. Süleymani için İran'da başkent Tahran'ın yanı sıra Maşhad ve Kum kentlerinde de tören düzenlenmesi ve bugün de memleketi Kerman'da toprağa verilmesi planlanıyor.



ABD'NİN BATI ASYA'DAKİ VARLIĞININ SONU BAŞLADI

İRAN Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabında, Süleymani'nin Tahran'daki cenaze töreninden fotoğraflar paylaşarak, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'a hiç bu kadar insanı bir arada görüp görmediğini sordu. Zarif, Trump'a, "Hala bölgemize dair sana danışmanlık yapan palyaçoları dinlemek istiyor musun?" ve "Bu büyük ulusun ve halkının iradesini kırabileceğini hala hayal ediyor musun?" sorularını yönelterek, "ABD'nin Batı Asya'daki art niyetli varlığının sonu başladı" dedi.



AĞIR YAPTIRIM UYGULARIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Parlamentosu'nun Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki gösterdi. Trump, "Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır. Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız" dedi.



IRAK, YABANCI GÜÇLERİN ÇIKARILMASI İÇİN İLK ADIMI ATTI

IRAK Başbakanı Adil Abdülmehdi, yabancı askerilerin ülkeden çıkarılması için ilk adımın atıldığını söyledi. Abdülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Irak Meclisi'nin aldığı kararın yürürlüğe girmesi için değişik alanlarda çalışan Iraklı yetkililerin yasal adımlar kapsamında fezleke hazırladıkları vurgulandı.