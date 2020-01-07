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’nin yanımızda duruşunu unutmayacağız”

“Türkiye’nin yanımızda duruşunu unutmayacağız”
Giriş Tarihi: 7.1.2020

bin , Katar ve arasındaki ilişkilerin çok yönlü güçlü ve stratejik olduğunu belirtti. Al Sani, "Türkiye, Körfez krizinin yaşandığı günden bu yana Katar'ın yanında onurlu bir duruş sergiledi, Katar halkını destekledi. İşte onun bu duruşunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

KATAR Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok yönlü güçlü ve stratejik olduğunu belirtti. Al Sani, "Türkiye, Körfez krizinin yaşandığı günden bu yana Katar'ın yanında onurlu bir duruş sergiledi, Katar halkını destekledi. İşte onun bu duruşunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı. ABD-İran arasındaki gerilimin yeni bir aşamaya taşıdığını belirten Al Sani, krizin dozunu düşürmek için Katar olarak her türlü çabayı sarf ettiklerini dile getirdi.
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