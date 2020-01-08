Türkiye devrede! Çavuşoğlu yarın Irak'a gidecek

İran, ABD'nin Irak'taki üssünü füzelerle vurduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a gidecek. Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.



TÜRKİYE DEVREDE!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde yarın Irak'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ikili konuların da ele alınmasının planlandığı bildirildi.



ZARİF İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.