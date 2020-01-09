ABD üslerine füzeli misilleme

İran, Kasım Süleymani suikastine misilleme olarak dün gece ABD’nin Irak’taki iki hava üssünü hedef aldı. Ayn-el Esad ve Erbil’deki üsler 13 balistik füzeyle vuruldu. Saldırıda 80 askerin öldüğü iddia edilse de ABD’li yetkililer bu iddiayı reddetti. İran dini lideri Hamaney’in tehdit dolu açıklamalarının ardından ABD’den “İran’la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı” açıklaması geldi

ABD'NİN İran'ın yurtdışı operasyonlarından sorumlu olan Kasım Süleymani'yi öldürmesinden sonra 3. Dünya savaşı iddiaları gündemdeki yerini korurken, önceki gece İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el- Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Pentagon, İran'ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı. Saldırının ardından ABD Başkanı Trump kurmaylarını acil toplantıya çağırdı. Trump, "Her şey yolunda. Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füzeler fırlatıldı. Şimdiye kadar yapılan kayıp ve hasarların değerlendirilmesi çok iyi" demekle yetindi.

80 ASKER ÖLDÜ İDDİASI

İRAN devlet televizyonu, Amerikan üslerine füze saldırılarında 80 ABD'li askerin öldüğünü duyurdu. Televizyonun verdiği bilgiye göre, ateşlenen 15 füzenin tamamı hedeflere isabet etti, üslerdeki helikopterler ve askeri ekipmanlar ciddi hasar gördü. Televizyon ayrıca, ABD'den gelecek muhtemel bir misillemeye karşılık İran'ın 100 diğer hedefi vuracağını da aktardı. 'ABD'NİN Irak'taki Ayn el- Esed hava üssünü vurduğunu duyurmasının ardından dünyanın gözünü çevirdiği İran'da dini lider Hamaney, "Dünyanın en büyük askeri gücüne sahibiz. Sadece askeri güce sahip değiliz. Halkta da ekipmanlar var. Dünyanın gidişatı değişti. Büyük değişimler gerçekleşecek" dedi. Süleymani'nin cesur bir adam olduğunu da söyleyen Hamaney, "Süleymani aynı zamanda bilge bir adamdı. Bazı insanlar bilgilidir ancak bunları hayata geçirecek cesarete sahip değildirler. Süleymani hem cesur aynı anda bilge bir şahsiyetti" ifadelerini kullandı. Suikast timi Ortadoğu'ya yola çıktı İRAN ve ABD arasındaki gerilim giderek artarken, İran'ın ardından bir kritik hamle de ABD'den geldi. Tüm dünya ABD'nin Irak'taki güçlerini çekmesini beklerken ABD suikast timi olarak bilinen 3 bin 632 kişilik 75. Ranger Alayı'nı Irak'a yola çıkardığını duyurdu. İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Trump, Ortadoğu'ya 3 bin 500 asker gönderme kararı almıştı. Irak'ta bulunan ABD vatandaşlarına da ülkeye dönüş çağrısı yapılmıştı.



"ABD'NİN BÖLGEDEKİ AYAĞINI KESECEĞİZ"

İRAN'IN ABD üslerine saldırısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD, Süleymani'nin kolunu kesmiş olabilir ama buna yanıt olarak ABD'nin bölgedeki ayağını keseceğiz" dedi. Kabine toplantısında konuşan Ruhani, "ABD'nin ayağının ve agresif elinin bölgeden kesilmesi gerçek bir intikam olacak" ifadelerini kullandı.



AB: GERGİNLİK TÜM DÜNYAYI ETKİLER

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu'daki gerginliğin sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Silahların acilen susması gerekiyor" diye konuştu



TRUMP: BİR ASKERİMİZ BİLE SALDIRIDAN ZARAR GÖRMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasıyla ilgili yaptığı açıklamada saldırıda hiçbir ABD'li askerin hayatını kaybetmediğini söyledi. "Ben ABD Başkanı olduğum sürece, İran nükleer silaha sahip olamayacak" diyen Trump, "İran davranışlarını düzeltene kadar yaptırımlar sürecek. İran, nükleer silahlarla medeni dünyayı tehdit etmiştir. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Süleymani'yi ortadan kaldırarak teröristlere önemli mesaj verdik: Eğer canınıza değer veriyorsanız insanları tehdit etmeyin" diye konuştu.