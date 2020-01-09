‘Bu gerilim savaşa dönüşmez’

Uzmanlar, ABD-İRAN gerilimini Yeni Asır’a yorumladı. Güvenlik ve Terör Uzmanı İstihbarat Emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu, bu gerginliğin topyekün bir savaşa dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "Karşılıklı saldırıların duracağını düşünüyorum" dedi. Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ da, "İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından ABD Başkanı Trump'ın açıklaması ABD-İran arasındaki gerilimin tam olarak büyümeyeceğini gösteriyor" diye konuştu.

ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi suikastle öldürmesinin ardından İran, ABD'nin Irak'taki iki üssünü füzelerle vurdu. İki ülke arasındaki gerilimi Yeni Asır'a değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı İstihbarat Emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu, bu gerginliğin topyekün bir savaşa dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "Karşılıklı saldırıların duracağını düşünüyorum" dedi. Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ da, "İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından ABD Başkanı Trump'ın açıklaması ABD-İran arasındaki gerilimin tam olarak büyümeyeceğini gösteriyor" diye konuştu. Uzmanlar, şunları söyledi: Güvenlik ve Terör Uzmanı İstihbarat Emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu: ABD-İran gerilimi sıcak savaşa dönüşmez. Bu işin devamı, ABD-İran arasındaki stratejik denemelerle devam eder. ABD bir süredir bu bölgeye silah yığdı. İran, Irak'ta yaptığı gibi değişik coğrafyalarda terör ve vekalet sistemi ile ABD'ye zarar vermeye çalışır. Böylece tırmanma azalmış olur, İran da kendi iç dinamikleri arasında böylece bir denge kurar. İran, ABD'nin tuzağına düştü demeyelim ama ABD'nin beklediği hamleyi erken yaptı. Zaten ABD o günden beri tetikteydi. Bunun adı bir savaş değil, örtülü çatışmadır. Türkiye bu işin çok uzağında. Ülkemiz bölgede barış ve istikrarı sağlamak adına bir görev alabilir.



İRAN GÖZE ALAMAZ

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından ABD Başkanı Trump'ın açıklaması ABD-İran arasındaki gerilimin tam olarak büyümeyeceğini gösteriyor. ABD'nin, İran ile direkt savaşa girmesi halinde, tüm enerjisini İran'dan alan Çin ve ayrıca İran'ın yakın ilişkide olduğu Rusya ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle ABD'nin sıcak bir savaşa girmeyi göze alamayacağını düşünüyorum. İran da ne askeri ne de silah ve maddi güç olarak ABD ile savaşa girmeyi asla göze alamaz. İran öldürülen askeri komutanın taraftarlarının tansiyonunu düşürmek için önceki akşamki gibi bir saldırı düzenledi. Trump'ın saldırının hemen ardından, "Hasar tespiti sürüyor, yarın sabah açıklama yapacağım" ifadelerini kullanması tansiyonun yükselmeyeceğinin göstergesidir. Bu işin sonu İran tarafından bir kaç kukla örgütle yapılacak terör saldırısının dışına çıkmaz.

FATİH ŞENDİL