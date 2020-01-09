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'a 'ta sıcak karşılama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Sivas'ta sıcak karşılama

09.01.2020, 15:43

, 'ta 'nde düzenlenen "Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı" öncesinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Karşılamaya gelenler arasında küçük bir çocuğunu gören Bakan Albayrak, küçük kızla hatıra fotoğrafı çektirdi. Görenlerin içini ısıtan bu kare sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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