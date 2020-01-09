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Özel Temsilci Jeffrey ’ye geliyor

Özel Temsilci Jeffrey Türkiye’ye geliyor
Giriş Tarihi: 9.1.2020

ABD , 'ye geliyor. 'ta 'ya gelecek olan Jeffrey'in özellikle 'de yaşanan saldırılar ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili yetkililerle görüşmeler yapacağı öğrenildi.

ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye'ye geliyor. 10 Ocak'ta Ankara'ya gelecek olan Jeffrey'in özellikle İdlib'de yaşanan saldırılar ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili yetkililerle görüşmeler yapacağı öğrenildi.
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