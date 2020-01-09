Özel Temsilci Jeffrey Türkiye’ye geliyor

ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye'ye geliyor. 10 Ocak'ta Ankara'ya gelecek olan Jeffrey'in özellikle İdlib'de yaşanan saldırılar ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili yetkililerle görüşmeler yapacağı öğrenildi.

ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey, Türkiye'ye geliyor. 10 Ocak'ta Ankara'ya gelecek olan Jeffrey'in özellikle İdlib'de yaşanan saldırılar ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili yetkililerle görüşmeler yapacağı öğrenildi.